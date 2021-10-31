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«Калгари» обыграл «Филадельфию» всухую и одержал шестую победу подряд

07:50
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«Калгари» победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

В составе «Флэймз» отличились Шон Монахэн, Мэттью Ткачак, Майкл Баклунд и Джонни Гудро.

«Калгари» одержал шестую победу подряд в нынешнем регулярном чемпионате.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Филадельфия» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы: Монахэн — 1 (бол., Андерссон, Линдхольм), 29:07 — 1:0. Ткачак — 3 (бол., Линдхольм, Монахэн), 48:30 — 2:0. Баклунд — 2 (п.в., Питлик, Андерссон), 56:11 — 3:0. Годро — 2 (Танев), 58:01 — 4:0.

Вратари: Маркстрем — Харт (55:17 — 56:11).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 36 (8+16+12) — 20 (4+5+11).

Наши: Задоров (14.21/1/0) — Проворов (22.40/1/-1).

31 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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Иван Торопцев все материалы автора
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