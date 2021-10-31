«Эдмонтон» на выезде победил «Ванкувер»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 2:1.

На шайбы Уоррена Фогеля и Леона Драйзайтля хозяева ответили точным броском Брока Бросера.

После этого матча «Эдмонтон» с 12 очками занимает третье место в Западной конференции, «Ванкувер» с 7 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Фогеле — 2 (бол., Нерс, Бушар), 11:39 — 0:1. Драйзайтль — 5 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 39:20 — 0:2. Бесер — 2 (Миллер, Хорват), 59:54 — 1:2.

Вратари: Демко (55:52) — Коскинен.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 30 (8+9+13) — 34 (12+11+11).

Наши: Подколзин (9.23/1/0) — -.

31 октября. Ванкувер. Rogers Arena.