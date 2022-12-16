Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Баффало»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Колорадо» — «Баффало» (2:4).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. 27-летний россиянин отметился двумя голевыми передачами.

Второй звездой стал голкипер «Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен, который отразил 39 из 41 броска по воротам. Возглавил тройку нападающий Тэйдж Томпсон, набравший 2 (1+1) очка.