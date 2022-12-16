«Сент-Луис» по буллитам обыграл «Эдмонтон». Тарасенко, Бучневич и Барбашев набрали по одному очку

«Эдмонтон» проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко за 20 секунд до конца встречи забросил шайбу и спас команду от поражения. Его одноклубники и соотечественники Иван Барбашев и Павел Бучневич сделали по голевой передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 3:4 Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Хаймэн — 14 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 1:03 — 1:0. Кайру — 11 (Бучневич, Шенн), 6:47 — 1:1. Макдэвид — 27 (бол., Бэрри, Скиннер), 24:42 — 2:1. Ямамото — 2 (Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 50:36 — 3:1. Томас — 7 (Барбашев, Кайру), 51:25 — 3:2. Тарасенко — 9 (мен., Кайру), 59:40 — 3:3.

Победный буллит: Кайру.

Вратари: Скиннер — Биннингтон.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (10+5+12+1) — 32 (5+12+12+3).

Наши: Костин (8.05/1/0) — Барбашев (21.10/3/+1), Бучневич (21.57/0/+1), Тарасенко (18.43/5/+1), Торопченко (6.15/0/0).

16 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».