Кучеров вышел на единоличное первое место в списке лучших ассистентов сезона в НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:1).

Этот результативный пас стал для россиянина 37-м в сезоне. Он опередил форвардов «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля (оба — по 36) и вышел на единоличное первое место в списке лучших ассистентов сезона-2022/23 в НХЛ.

Также Кучеров сравнялся с нападающим «Баффало» Тэйджем Томпсоном по числу очков и делит с ним четвертое место в рейтинге лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата. Лидером является Коннор Макдэвид, у которого 67 (31+36) очков, на второй строчке — Леон Драйзайтль с 57 (21+36) очками, на третьем месте — форвард «Далласа» Джейсон Робертсон, набравший 51 (24+27) очко.