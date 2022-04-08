«Калгари» в гостях обыграл «Сан-Хосе»

«Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сан-Хосе» со счетом 4:2.

Дубль и победная шайба на счету Элиаса Линдхольма. Также отличились Мэттью Ткачук и Тревор Льюис.

В составе «Шаркс» голы забили Ник Бонино и Логан Кутюр.

«Калгари» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» — 13-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Калгари» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: Ткачак — 34, 7:19 — 0:1. Бонино — 10 (Мегна, Нието), 14:29 — 1:1. Льюис — 5 (Андерссон, Хэнифин), 19:05 — 1:2. Линдхольм — 37 (Ткачак, Годро), 33:28 — 1:3. Кутюр — 23 (Майер, Ферраро), 45:24 — 2:3. Линдхольм — 38 (п.в., Ткачак, Годро), 59:28 — 2:4.

Вратари: Раймер (Кяхкенен, 48:43, 58:37 — 59:28) — Владарж.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (12+11+10) — 41 (16+15+10).

Наши: Барабанов (18.33/3/-4) — -.

8 апреля. Сан-Хосе. SAP Center. 11426 зрителей.