Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин поднялся на 15-е место

Александр Овечкин поднялся на 15-е место в таблице лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:3).

Благодаря этому россиянин опередил Патрика Кейна и вышел на 15-е место в таблице лучших бомбардиров сезона-2021/22 с 81 (43+38) очками.

Лучшим из россиян в списке лучших бомбардиров сезона является форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, занимающий 7-е место с 87 (40+47) очками. Его ближайший преследователь — Мэттью Ткачак из «Калгари», у которого 86 (33+53) очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 106 (41+65) очков в 70 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 102 (26+76) в 70 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (50+51) в 70 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 97 (34+63) в 70 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 95 (54+41) в 65 матчах

6. Митчелл Марнер («Торонто») — 88 (31+57) в 61 матче

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 87 (40+47) в 68 матчах

8. Мэттью Ткачак («Калгари») — 86 (33+53) в 70 матчах

9. Микко Рантанен («Коламбус») — 84 (35+49) в 67 матчах

10. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 84 (19+65) в 66 матчах

...

15. Александр Овечкин («Вашингтон») — 81 (43+38) в 68 матчах