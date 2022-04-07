«Калгари» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе гостей забросили Элиас Линдхольм, Тайлер Тоффоли, Майкл Стоун и Мэттью Ткачак. У хозяев отличились Тревор Зеграс и Адам Хенрик.

«Калгари» идет на втором месте в таблице Западной конференции с 93 очками в 70 матчах. «Анахайм» занимает 12-ю строчку с 68 очками в 72 играх.

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«Анахайм» — «Калгари» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Линдхольм — 36 (Годро, Стоун), 12:33 — 0:1. Тоффоли — 19 (Манджапане, Баклунд), 30:11 — 0:2. Зеграс — 18 (Леттьери, Стил), 38:11 — 1:2. Стоун — 1 (Манджапане), 50:28 — 1:3. Хенрик — 15 (бол., Шаттенкирк, Фаулер), 51:53 — 2:3. Ткачак — 33 (п.в., Годро), 59:25 — 2:4.

Вратари: Столарз (59:10 — 59:25) — Маркстрем.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 28 (13+5+10) — 28 (10+7+11).

Наши: — - Задоров (15.47/0/0).

7 апреля. Анахайм. Honda Center.