«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес»
«Эдмонтон» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
В составе хозяев отличился Виктор Арвидссон.
За «Эдмонтон» забросили Райан Нюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Дарнелл Нерс.
«Лос-Анджелес» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы «Запада», набрав 100 очков за 78 матчей.
«Эдмонтон» находится на 2-м месте с 101 очком за 78 игр.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Нюджент-Хопкинс — 36 (бол., Драйзайтль, Бушар), 31:30 — 0:1. Арвидссон — 25 (Мур), 50:26 — 1:1. Драйзайтль — 51 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 52:40 — 1:2. Нерс — 12 (п.в., Драйзайтль), 58:24 — 1:3.
Вратари: Копли (57:59 — 58:24) — Скиннер.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 21 (3+11+7) — 33 (2+15+16).
Наши: Гавриков (23.04/0/0) — Костин (6.23/2/0).
5 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|50
|27
|109
|2
|Нью-Джерси
|78
|49
|29
|106
|3
|Рейнджерс
|77
|45
|32
|101
|4
|Айлендерс
|78
|39
|39
|87
|5
|Питтсбург
|78
|38
|40
|86
|6
|Вашингтон
|77
|34
|43
|77
|7
|Филадельфия
|77
|29
|48
|71
|8
|Коламбус
|77
|24
|53
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|60
|17
|125
|2
|Торонто
|77
|46
|31
|102
|3
|Тампа-Бэй
|77
|45
|32
|96
|4
|Флорида
|78
|40
|38
|87
|5
|Баффало
|76
|37
|39
|81
|6
|Оттава
|78
|37
|41
|81
|7
|Детройт
|77
|35
|42
|79
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|46
|30
|98
|2
|Даллас
|77
|42
|35
|98
|3
|Миннесота
|77
|44
|33
|98
|4
|Виннипег
|77
|43
|34
|89
|5
|Нэшвилл
|77
|39
|38
|86
|6
|Сент-Луис
|78
|36
|42
|79
|7
|Аризона
|78
|27
|51
|67
|8
|Чикаго
|77
|25
|52
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|78
|48
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|78
|46
|32
|101
|3
|Лос-Анджелес
|78
|45
|33
|100
|4
|Сиэтл
|77
|43
|34
|94
|5
|Калгари
|78
|36
|42
|87
|6
|Ванкувер
|77
|34
|43
|75
|7
|Сан-Хосе
|77
|22
|55
|60
|8
|Анахайм
|77
|23
|54
|56
|5.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|5 : 1
|5.04
|02:00
|
Флорида – Баффало
|2 : 1
|5.04
|02:00
|
Торонто – Коламбус
|4 : 2
|5.04
|02:00
|
Каролина – Оттава
|3 : 2 ОТ
|5.04
|02:00
|
Монреаль – Детройт
|0 : 5
|5.04
|03:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|4 : 2
|5.04
|03:00
|
Нэшвилл – Вегас
|3 : 2 ОТ
|5.04
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|3 : 4
|5.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|2 : 5
|5.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|3 : 4 ОТ
|5.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|1 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|146
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|120
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|77
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|50
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|25
|2.20