«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес»

Читать «СЭ» в

«Эдмонтон» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

В составе хозяев отличился Виктор Арвидссон.

За «Эдмонтон» забросили Райан Нюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Дарнелл Нерс.

«Лос-Анджелес» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы «Запада», набрав 100 очков за 78 матчей.

«Эдмонтон» находится на 2-м месте с 101 очком за 78 игр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 36 (бол., Драйзайтль, Бушар), 31:30 — 0:1. Арвидссон — 25 (Мур), 50:26 — 1:1. Драйзайтль — 51 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 52:40 — 1:2. Нерс — 12 (п.в., Драйзайтль), 58:24 — 1:3.

Вратари: Копли (57:59 — 58:24) — Скиннер.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 21 (3+11+7) — 33 (2+15+16).

Наши: Гавриков (23.04/0/0) — Костин (6.23/2/0).

5 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.