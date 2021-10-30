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Шестеркин признан первой звездой матча с «Коламбусом»

06:08
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:0).

25-летний россиянин сделал 31 сейв. Второй звездой матча стал защитник Адам Фокс, сделавший ассистентский хет-трик, третья звезда — автор дубля форвард Крис Крайдер.

«Рейнджерс» с 11 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 8 очками — на 9-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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