Шестеркин признан первой звездой матча с «Коламбусом»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:0).

25-летний россиянин сделал 31 сейв. Второй звездой матча стал защитник Адам Фокс, сделавший ассистентский хет-трик, третья звезда — автор дубля форвард Крис Крайдер.

«Рейнджерс» с 11 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 8 очками — на 9-й строчке.