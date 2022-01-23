Сергачев стал третьей звездой матча против «Сан-Хосе»

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (7:1).

В игре против «Шаркс» Сергачев сделал 2 результативных передачи.

Первой звездой матча стал форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, на счету которого гол и результативная передача.

Второй звездой встречи стал еще один нападающий «Тампы» Росс Колтон, отличившийся дублем.