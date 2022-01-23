«Тампа» разгромила «Сан-Хосе», Сергачев и Кучеров сделали по две голевых передачи

«Тампа» разгромила «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1.

У «Лайтнинг» дублем отличился Росс Колтон, по одной шайбе забросили Стивен Стэмкос, Брэйден Пойнт, Мэттью Джозеф, Кори Перри и Алекс Киллорн. Единственный гол «Сан-Хосе» забил Джейкоб Мегна.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал две результативных передачи, его соотечественник и одноклубник Никита Кучеров также отметился двумя голевыми пасами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» — 1:7 (1:4, 0:1, 0:2)

Голы: Колтон — 7 (Макдона), 3:17 — 0:1. Стэмкос — 20 (Киллорн, Фут), 7:45 — 0:2. Жозеф — 7 (Стэмкос, Сергачев), 11:04 — 0:3. Перри — 11 (Белльмар, Макдона), 12:32 — 0:4. Мегна — 1 (Р. Меркли), 16:40 — 1:4. Пойнт — 16 (Кучеров, Чирелли), 26:24 — 1:5. Киллорн — 13 (бол., Хедман, Кучеров), 44:20 — 1:6. Колтон — 8 (Рэддиш, Сергачев), 44:53 — 1:7.

Вратари: Раймер (Хилл, 12:32) — Эллиотт.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (5+10+13) — 31 (15+6+10).

Наши: Барабанов (20.14/1/0) — Кучеров (17.42/4/+1), Сергачев (24.50/2/+4).

23 января. Сан-Хосе. SAP Center. 14193 зрителя.