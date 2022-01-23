«Тампа» разгромила «Сан-Хосе», Сергачев и Кучеров сделали по две голевых передачи
«Тампа» разгромила «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1.
У «Лайтнинг» дублем отличился Росс Колтон, по одной шайбе забросили Стивен Стэмкос, Брэйден Пойнт, Мэттью Джозеф, Кори Перри и Алекс Киллорн. Единственный гол «Сан-Хосе» забил Джейкоб Мегна.
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал две результативных передачи, его соотечественник и одноклубник Никита Кучеров также отметился двумя голевыми пасами.
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«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» — 1:7 (1:4, 0:1, 0:2)
Голы: Колтон — 7 (Макдона), 3:17 — 0:1. Стэмкос — 20 (Киллорн, Фут), 7:45 — 0:2. Жозеф — 7 (Стэмкос, Сергачев), 11:04 — 0:3. Перри — 11 (Белльмар, Макдона), 12:32 — 0:4. Мегна — 1 (Р. Меркли), 16:40 — 1:4. Пойнт — 16 (Кучеров, Чирелли), 26:24 — 1:5. Киллорн — 13 (бол., Хедман, Кучеров), 44:20 — 1:6. Колтон — 8 (Рэддиш, Сергачев), 44:53 — 1:7.
Вратари: Раймер (Хилл, 12:32) — Эллиотт.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (5+10+13) — 31 (15+6+10).
Наши: Барабанов (20.14/1/0) — Кучеров (17.42/4/+1), Сергачев (24.50/2/+4).
23 января. Сан-Хосе. SAP Center. 14193 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|42
|27
|15
|58
|2
|Каролина
|38
|27
|11
|56
|3
|Питтсбург
|40
|25
|15
|55
|4
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|42
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|19
|55
|5
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|18
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|О
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|28
|13
|61
|2
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|43
|28
|15
|61
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|38
|25
|13
|53
|4
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|38
|24
|14
|50
|5
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|42
|18
|24
|42
|6
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|41
|13
|28
|33
|7
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|34
|11
|23
|25
|8
|Монреаль
|40
|8
|32
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|28
|11
|59
|2
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|3
|Сент-Луис
|40
|24
|16
|53
|4
|Миннесота
|37
|24
|13
|51
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|37
|17
|20
|40
|7
|Чикаго
|41
|15
|26
|37
|8
|Аризона
|40
|10
|30
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Анахайм
|43
|20
|23
|47
|3
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|4
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|5
|Калгари
|36
|18
|18
|42
|6
|Эдмонтон
|37
|19
|18
|40
|7
|Ванкувер
|40
|18
|22
|40
|8
|Сиэтл
|40
|12
|28
|28
|23.01
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|3 : 2 ОТ
|23.01
|03:00
|
Колорадо – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|23.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|7 : 4
|23.01
|03:00
|
Рейнджерс – Аризона
|7 : 3
|23.01
|03:00
|
Айлендерс – Торонто
|1 : 3
|23.01
|04:00
|
Нэшвилл – Детройт
|4 : 1
|23.01
|05:00
|
Миннесота – Чикаго
|4 : 3 ОТ
|23.01
|06:00
|
Эдмонтон – Калгари
|5 : 3
|23.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|1 : 7
|23.01
|21:00
|
Питтсбург – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|55
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|42
|29
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|25
|2.07
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|32
|2.1