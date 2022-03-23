Барабанов признан третьей звездой матча с «Калгари»

Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:3).

Россиянин в игре забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Всего в этом сезоне Барабанов набрал 34 (10+24) очка в 22 матчах.

Первой звездой признан форвард «Старз» Роопе Хинтц, оформивший дубль. Третья звезда — вратарь Джейк Оттингер.