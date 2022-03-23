«Лос-Анджелес» разгромил «Нэшвилл»
«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Нэшвилл» со счетом 6:1. По дублю оформили Адриан Кемпе и Куинтон Байфилд. Еще по шайбе у Артура Калиева и Тревора Мура.
За гостей шайбу забросил Филлип Томазино.
«Лос-Анджелес» занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» — пятый.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)
Голы: Кемпе — 27 (Копитар), 3:26 — 1:0. Калиев — 12 (бол., Спенс, Байфилд), 6:36 — 2:0. Мур — 12 (мен., Лизотт), 10:39 — 3:0. Томасино — 10 (Йоси, Джохансен), 23:33 — 3:1. Байфилд — 3 (Купари, Мур), 45:59 — 4:1. Кемпе — 28 (п.в., Копитар, Иафалло), 53:18 — 5:1. Байфилд — 4, 53:46 — 6:1.
Вратари: Куик — Риттих (52:40 — 53:18).
Штраф: 9 — 9.
Броски: 35 (14+11+10) — 25 (8+10+7).
Наши: — - Тренин (13.54/4/-1).
23 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.
|23.03
|02:00
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Вашингтон – Сент-Луис
|2 : 5
|23.03
|02:00
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Каролина – Тампа-Бэй
|3 : 2
|23.03
|02:00
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Нью-Джерси – Рейнджерс
|7 : 4
|23.03
|02:00
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Питтсбург – Коламбус
|5 : 1
|23.03
|02:30
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Детройт – Филадельфия
|6 : 3
|23.03
|02:30
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Айлендерс – Оттава
|3 : 0
|23.03
|03:00
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Виннипег – Вегас
|4 : 0
|23.03
|03:30
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Даллас – Эдмонтон
|5 : 3
|23.03
|04:00
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Калгари – Сан-Хосе
|3 : 4
|23.03
|05:00
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Аризона – Сиэтл
|2 : 4
|23.03
|05:30
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Лос-Анджелес – Нэшвилл
|6 : 1