«Бостон» на выезде обыграл «Сан-Хосе»
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:1.
В составе «Брюинз» отличились Брэд Маршан, Джеймс Ван Римсдайк и Давид Пастрняк. У «Шаркс» единственный гол забил Энтони Даклер, защитник Николай Кныжов завершил встречу с «-1».
После этого матча «Бостон» с 6 очками занимает 1-е место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 1 очком — на последней строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Бостон» — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Голы: Маршан — 1 (Бишер), 18:06 — 0:1. ван Римсдайк — 3 (Фредерик, Койл), 18:27 — 0:2. Пастрняк — 4 (Карло), 36:46 — 0:3. Дюклер — 1 (Гертл), 51:13 — 1:3.
Вратари: Кяхкенен (40:29 — 40:58, 57:01) — Ульмарк.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 27 (10+7+10) — 36 (17+7+12).
Наши: Барабанов (20.37/2/0), Кныжов (21.45/1/-1) — -.
20 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 12501 зритель.
|20.10
|02:00
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Флорида – Торонто
|3 : 1
|20.10
|02:00
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Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 3
|20.10
|02:00
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Филадельфия – Эдмонтон
|4 : 1
|20.10
|02:00
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Рейнджерс – Нэшвилл
|1 : 4
|20.10
|02:00
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Баффало – Калгари
|3 : 4
|20.10
|03:00
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Сент-Луис – Аризона
|2 : 6
|20.10
|03:00
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Виннипег – Вегас
|3 : 5
|20.10
|03:00
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Миннесота – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.10
|05:00
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Сиэтл – Каролина
|7 : 4
|20.10
|05:00
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Анахайм – Даллас
|2 : 3
|20.10
|05:30
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Сан-Хосе – Бостон
|1 : 3
|20.10
|05:30
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Колорадо – Чикаго
|4 : 0