Георгиев признан первой звездой матча с «Чикаго»
Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:0).
27-летний россиянин отразил все 18 бросков по воротам, впервые в сезоне сыграв на ноль. Второй звездой признан форвард Логан О'Коннор, на счету которого один гол. Третья звезда — форвард Микко Рантанен, сделавший две результативные передачи.
В текущем сезоне Георгиев провел 4 матча, пропустив 4 шайбы и 1 раз сыграв на ноль при 96,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 0,98.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
|20.10
|02:00
|
Флорида – Торонто
|3 : 1
|20.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 3
|20.10
|02:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|4 : 1
|20.10
|02:00
|
Рейнджерс – Нэшвилл
|1 : 4
|20.10
|02:00
|
Баффало – Калгари
|3 : 4
|20.10
|03:00
|
Сент-Луис – Аризона
|2 : 6
|20.10
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|3 : 5
|20.10
|03:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|7 : 4
|20.10
|05:00
|
Анахайм – Даллас
|2 : 3
|20.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Бостон
|1 : 3
|20.10
|05:30
|
Колорадо – Чикаго
|4 : 0
Новости