Георгиев признан первой звездой матча с «Чикаго»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:0).

27-летний россиянин отразил все 18 бросков по воротам, впервые в сезоне сыграв на ноль. Второй звездой признан форвард Логан О'Коннор, на счету которого один гол. Третья звезда — форвард Микко Рантанен, сделавший две результативные передачи.

В текущем сезоне Георгиев провел 4 матча, пропустив 4 шайбы и 1 раз сыграв на ноль при 96,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 0,98.