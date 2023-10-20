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Сегодня, 08:22

Георгиев признан первой звездой матча с «Чикаго»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:0).

27-летний россиянин отразил все 18 бросков по воротам, впервые в сезоне сыграв на ноль. Второй звездой признан форвард Логан О'Коннор, на счету которого один гол. Третья звезда — форвард Микко Рантанен, сделавший две результативные передачи.

В текущем сезоне Георгиев провел 4 матча, пропустив 4 шайбы и 1 раз сыграв на ноль при 96,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 0,98.

Александр Георгиев
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Чикаго Блэкхокс
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