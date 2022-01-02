Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Проворов забросил четвертую шайбу в сезоне. Видео

09:37

«Филадельфия» проиграла «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

В составе «Флйерз» одной заброшенной шайбой отметился российский защитник Иван Проворов. Для 24-летнего россияина это четвертый гол в этом сезоне.

Он провел на льду 21 минуту 48 секунд и сделал 2 броска по воротам соперника. Также на его счету 1 силовой прием.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Cборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде после МЧМ: виноваты чехи, алкоголь, сигареты и нарушение масочного режима
Появились первые кадры с места ДТП под Рязанью с пятью погибшими
0
Реклама