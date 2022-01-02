Проворов забросил четвертую шайбу в сезоне. Видео
09:37
«Филадельфия» проиграла «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.
В составе «Флйерз» одной заброшенной шайбой отметился российский защитник Иван Проворов. Для 24-летнего россияина это четвертый гол в этом сезоне.
Он провел на льду 21 минуту 48 секунд и сделал 2 броска по воротам соперника. Также на его счету 1 силовой прием.
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