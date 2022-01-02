«Лос-Анджелес» обыграл «Филадельфию». Проворов забросил одну шайбу

«Филадельфия» проиграла «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. «Кингз» одержали вторую победу кряду, «Флайерз» потерпели второе подряд поражение.

В составе проигравшей команды одной заброшенной шайбой отметился российский защитник Иван Проворов. Это его четвертый гол в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Филадельфия» — 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Голы: Арвидссон — 7 (Дано, Мур), 0:12 — 1:0. Фараби — 10 (Аткинсон, Жиру), 13:00 — 1:1. Мур — 4 (Дано, Арвидссон), 14:27 — 2:1. Кемпе — 14 (бол., Копитар, Даути), 20:46 — 3:1. Лемье — 7 (Калиев, Даути), 33:27 — 4:1. Хэйс — 3 (бол., Жиру, Аткинсон), 42:42 — 4:2. Дано — 5 (Мур, Арвидссон), 51:17 — 5:2. Проворов — 4 (Фараби, Аткинсон), 56:01 — 5:3. Арвидссон — 8 (п.в., Мур), 58:16 — 6:3.

Нереализованный буллит: Аткинсон (Ф), 12:16.

Вратари: Куик — Джонс (56:28 — 58:16).

Штраф: 10 — 16.

Броски: 34 (17+8+9) — 37 (12+12+13).

Наши: — - Проворов (21.48/2/-2).

2 января. Лос-Анджелес. Staples Center. 14301 зритель.