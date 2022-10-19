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Сегодня, 07:26

«Нэшвилл» по буллитам проиграл «Лос-Анджелесу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» по буллитам проиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 3:4 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Гласс — 1 (Гранлунд, Макдона), 1:32 — 1:0. Виларди — 4 (бол., Калиев, Дурзи), 24:24 — 1:1. Форсберг — 2 (Гранлунд, Дюшен), 28:32 — 2:1. Жанно — 1 (Сиссонс), 39:29 — 3:1. Рой — 2 (Лемье), 53:00 — 3:2. Рой — 3 (Виларди, Байфилд), 57:52 — 3:3.

Победный буллит: Виларди.

Вратари: Сарос — Петерсен.

Штраф: 18 — 12.

Броски: 33 (5+18+3+7) — 35 (11+7+15+2).

Наши: Тренин (10.26/0/+1) — -.

19 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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5 Монреаль 4 2 2 4
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3 Колорадо 3 2 1 4
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 4 : 3 ОТ
19.10 02:00
Нью-Джерси – Анахайм
 4 : 2
19.10 02:00
Оттава – Бостон
 7 : 5
19.10 02:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 5 : 2
19.10 03:00
Нэшвилл – Лос-Анджелес
 3 : 4 Б
19.10 03:00
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