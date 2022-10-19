В НХЛ считают, что участники Кубка мира будут недовольны участием России

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал о возможном участии сборной России в Кубке мира 2024 года.

«Мы слышали от некоторых стран, что они будут возражать из-за участия России. Мы рассматривали нейтральный статус как альтернативу. Но, учитывая опасения других, не похоже, что это будет хорошим решением», — приводит слова Дэйли ESPN.

В мае ИИХФ продлила отстранение сборной России от всех турниров на 2023 год, а также лишила Санкт-Петербург права на проведение чемпионата мира 2023 года.

Матчи Кубка мира 2024 года должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

Кубок мира по хоккею был основан в 1996 года. Он является одним из самых престижных соревнований по хоккею, наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира. Всего он разыгрывался трижды. Канада является двукратным и действующим победителем турнира.