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Сегодня, 09:07

В НХЛ считают, что участники Кубка мира будут недовольны участием России

Читать «СЭ» в
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал о возможном участии сборной России в Кубке мира 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал о возможном участии сборной России в Кубке мира 2024 года.

«Мы слышали от некоторых стран, что они будут возражать из-за участия России. Мы рассматривали нейтральный статус как альтернативу. Но, учитывая опасения других, не похоже, что это будет хорошим решением», — приводит слова Дэйли ESPN.

В мае ИИХФ продлила отстранение сборной России от всех турниров на 2023 год, а также лишила Санкт-Петербург права на проведение чемпионата мира 2023 года.

Матчи Кубка мира 2024 года должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

Кубок мира по хоккею был основан в 1996 года. Он является одним из самых престижных соревнований по хоккею, наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира. Всего он разыгрывался трижды. Канада является двукратным и действующим победителем турнира.

Источник: https://www.espn.com/nhl/story/_/id/34599913/nhl-considering-world-cup-play-2024-unsure-russians-commissioner-bill-daly-says
Хоккей
Кубок мира
НХЛ
Сборная России по хоккею
Билл Дэйли
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1 Каролина 3 3 0 6
2 Филадельфия 3 3 0 6
3 Рейнджерс 4 3 1 6
4 Питтсбург 3 2 1 5
5 Айлендерс 3 2 1 4
6 Вашингтон 4 2 2 4
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Коламбус 4 1 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 4 3 1 6
2 Детройт 3 2 1 5
3 Флорида 3 2 1 4
4 Баффало 3 2 1 4
5 Монреаль 4 2 2 4
6 Торонто 4 2 2 4
7 Оттава 3 1 2 2
8 Тампа-Бэй 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
2 Нэшвилл 5 2 3 5
3 Колорадо 3 2 1 4
4 Сент-Луис 1 1 0 2
5 Виннипег 2 1 1 2
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
8 Миннесота 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 3 3 0 6
2 Вегас 4 3 1 6
3 Лос-Анджелес 5 3 2 6
4 Сиэтл 4 1 3 3
5 Эдмонтон 3 1 2 2
6 Анахайм 4 1 3 2
7 Ванкувер 4 0 4 1
8 Сан-Хосе 5 0 5 0
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7.10
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24.10
19.10 02:00
Коламбус – Ванкувер
 4 : 3 ОТ
19.10 02:00
Нью-Джерси – Анахайм
 4 : 2
19.10 02:00
Оттава – Бостон
 7 : 5
19.10 02:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 5 : 2
19.10 03:00
Нэшвилл – Лос-Анджелес
 3 : 4 Б
19.10 03:00
Тампа-Бэй – Филадельфия
 2 : 3
19.10 04:00
Калгари – Вегас
 3 : 2
19.10 04:00
Эдмонтон – Баффало
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Рейнджерс

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Бостон

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И Г
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Тампа-Бэй

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Даллас

 3 1.00
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