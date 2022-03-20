Форвард «Филадельфии» Рубцов перешел во «Флориду»

«Филадельфия» обменяла нападающего Германа Рубцова во «Флориду».

23-летний россиянин стал частью сделки по обмену Клода Жиру.

Помимо Рубцова и Жиру «Флорида» получила Коннора Баннамэна и драфт-пик пятого раунда драфта НХЛ-2024. «Филадельфия» в результате обмена получила нападающего Оуэна Типпета, а также драфт-пик третьего раунда в 2023 году и драфт-пик первого раунда в 2024 или 2025 году.

В сезоне-2021/22 Рубцов провел 37 матчей за «Лехай Вэлли» в АХЛ, на его счету 6 (2+4) очков при показателе полезности «-10».