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Сегодня, 07:58

Форвард «Филадельфии» Рубцов перешел во «Флориду»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Филадельфия» обменяла нападающего Германа Рубцова во «Флориду».

23-летний россиянин стал частью сделки по обмену Клода Жиру.

Помимо Рубцова и Жиру «Флорида» получила Коннора Баннамэна и драфт-пик пятого раунда драфта НХЛ-2024. «Филадельфия» в результате обмена получила нападающего Оуэна Типпета, а также драфт-пик третьего раунда в 2023 году и драфт-пик первого раунда в 2024 или 2025 году.

В сезоне-2021/22 Рубцов провел 37 матчей за «Лехай Вэлли» в АХЛ, на его счету 6 (2+4) очков при показателе полезности «-10».

Герман Рубцов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 61 41 20 88
2 Питтсбург 63 38 25 85
3 Рейнджерс 62 39 23 83
4 Вашингтон 63 35 28 80
5 Коламбус 63 32 31 67
6 Айлендерс 59 26 33 61
7 Филадельфия 61 19 42 49
8 Нью-Джерси 62 22 40 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 61 39 22 84
3 Торонто 62 39 23 83
4 Бостон 62 38 24 81
5 Детройт 62 25 37 57
6 Баффало 62 21 41 50
7 Оттава 62 22 40 49
8 Монреаль 62 17 45 43
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 62 44 18 93
2 Сент-Луис 61 34 27 77
3 Миннесота 60 36 24 76
4 Нэшвилл 62 36 26 76
5 Даллас 60 33 27 69
6 Виннипег 62 28 34 66
7 Чикаго 62 22 40 53
8 Аризона 61 20 41 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 62 38 24 84
2 Лос-Анджелес 64 34 30 76
3 Эдмонтон 62 35 27 74
4 Вегас 64 34 30 72
5 Ванкувер 63 30 33 67
6 Анахайм 64 27 37 65
7 Сан-Хосе 61 26 35 60
8 Сиэтл 63 19 44 44
Результаты / календарь
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22.03
23.03
24.03
25.03
20.03 02:00
Монреаль – Оттава
 5 : 1
20.03 02:00
Нэшвилл – Торонто
 6 : 3
20.03 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
1 : 2
20.03 05:00
Ванкувер – Калгари
 2 : 5
20.03 05:00
Сиэтл – Детройт
 4 : 2
20.03 21:00
Филадельфия – Айлендерс
- : -
20.03 23:59
Вашингтон – Даллас
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 90
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 86
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 46
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 41
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 62 40
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 48 2.04
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 41 2.05
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 29 2.09
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