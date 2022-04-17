Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:05

«Лос-Анджелес» обыграл «Коламбус» и закрепился на восьмом месте в Западной конференции

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Лос-Анджелес» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Кингз» отличились Дастин Браун и Филлип Дано, единственную шайбу «Блю Джекетс» забросил Шон Курали.

«Лос-Анджелес» идет на восьмом месте в таблице Западной конференции, у команды 90 очков в 77 матчах. Благодаря победе над «Коламбусом» «Кингз» оторвались от идущего на девятой строчке «Вегаса» на 3 очка.

«Коламбус» занимает десятое место в таблице Восточной конференции с 76 очками в 75 матчах.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Браун — 9 (Лизотт), 1:41 — 1:0. Дано — 24 (Арвидссон, Мур), 7:02 — 2:0. Керали — 13 (Майер, Нюквист), 20:53 — 2:1.

Вратари: Куик — Мерзликинс (58:38).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 38 (12+18+8) — 22 (3+11+8).

Наши: — - Гавриков (21.57/3/0).

17 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center. 18230 зрителей.

Хоккей
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
1
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
Микки Маус вместо Конора. Disney хочет купить UFC за 4,3 млрд долларов, что ждет бойцов из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Донато в серии буллитов принес «Сиэтлу» победу над «Нью-Джерси»

НХЛ, расписание матчей 16 и 17 апреля: «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», «Вашингтон» победил «Монреаль» и другие матчи дня
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 76 48 28 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 75 42 33 94
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 75 35 40 76
7 Нью-Джерси 75 26 49 59
8 Филадельфия 75 23 52 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 75 49 26 104
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 77 28 49 67
7 Оттава 75 28 47 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 75 55 20 116
2 Сент-Луис 75 45 30 100
3 Миннесота 74 46 28 99
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 75 43 32 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 75 46 29 101
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 76 41 35 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 74 29 45 69
8 Сиэтл 74 24 50 54
Результаты / календарь
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
17.04 02:00
Баффало – Филадельфия
 4 : 3
17.04 02:00
Монреаль – Вашингтон
 4 : 8
17.04 02:00
Оттава – Торонто
 4 : 5 ОТ
17.04 02:00
Тампа-Бэй – Виннипег
 7 : 4
17.04 03:00
Даллас – Сан-Хосе
 2 : 1
17.04 04:00
Колорадо – Каролина
 7 : 4
17.04 05:00
Калгари – Аризона
 9 : 1
17.04 05:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 4 : 3 Б
17.04 05:30
Лос-Анджелес – Коламбус
 2 : 1
17.04 20:00
Детройт – Флорида
 - : -
17.04 23:59
Филадельфия – Баффало
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 74 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 60 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости