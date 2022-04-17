«Лос-Анджелес» обыграл «Коламбус» и закрепился на восьмом месте в Западной конференции

«Лос-Анджелес» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Кингз» отличились Дастин Браун и Филлип Дано, единственную шайбу «Блю Джекетс» забросил Шон Курали.

«Лос-Анджелес» идет на восьмом месте в таблице Западной конференции, у команды 90 очков в 77 матчах. Благодаря победе над «Коламбусом» «Кингз» оторвались от идущего на девятой строчке «Вегаса» на 3 очка.

«Коламбус» занимает десятое место в таблице Восточной конференции с 76 очками в 75 матчах.

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«Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Браун — 9 (Лизотт), 1:41 — 1:0. Дано — 24 (Арвидссон, Мур), 7:02 — 2:0. Керали — 13 (Майер, Нюквист), 20:53 — 2:1.

Вратари: Куик — Мерзликинс (58:38).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 38 (12+18+8) — 22 (3+11+8).

Наши: — - Гавриков (21.57/3/0).

17 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center. 18230 зрителей.