Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:23

Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Годро догнал Драйзайтля, Панарин опустился на 11-е место

Артемий Панарин опустился на 11-е место в таблице лучших бомбардиров НХЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Калгари» Джонни Годро набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (9:1).

После этой игры на счету Годро 105 (36+69) очков, он догнал по этому показателю Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (54+51) и проигрывает ему по числу заброшенных шайб. Драйзайтль идет на третьем месте в списке лучших бомбардиров, Годро — на четвертой строчке.

Форвард «Колорадо» Микко Рантанен набрал 3 (1+2) очка в игре с «Каролиной». Он поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров с 91 (36+55) очком и обогнал Артемия Панарина из «Рейнджерс». Россиянин с 90 (22+68) очками опустился на 11-ю строчку.

Лидером в списке лучших бомбардиров сезона-2021/22 остается Коннор Макдэвид, у которого 110 (42+68) очков. На второй строчке — Джонатан Юбердо из «Флориды», набравший 108 (30+78) очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 110 (42+68) очков в 75 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 108 (30+78) в 74 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 105 (54+51) в 75 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 105 (36+69) в 75 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 102 (58+44) в 70 матчах

6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 96 (39+57) в 75 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 93 (43+50) в 73 матчах

8. Митчелл Марнер («Торонто») — 93 (33+60) в 66 матчах

9. Микко Рантанен («Колорадо») — 91 (36+55) в 72 матчах

10. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 91 (29+62) в 73 матчах

11. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 90 (22+68) в 71 матче

...

15. Александр Овечкин («Вашингтон») — 86 (47+39) в 73 матчах

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
0
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
Микки Маус вместо Конора. Disney хочет купить UFC за 4,3 млрд долларов, что ждет бойцов из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ, расписание матчей 16 и 17 апреля: «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», «Вашингтон» победил «Монреаль» и другие матчи дня

Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин сократил отставание от третьего места до трех шайб
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 76 48 28 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 75 42 33 94
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 75 35 40 76
7 Нью-Джерси 75 26 49 59
8 Филадельфия 75 23 52 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 75 49 26 104
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 77 28 49 67
7 Оттава 75 28 47 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 75 55 20 116
2 Сент-Луис 75 45 30 100
3 Миннесота 74 46 28 99
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 75 43 32 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 75 46 29 101
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 76 41 35 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 74 29 45 69
8 Сиэтл 74 24 50 54
Результаты / календарь
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
17.04 02:00
Баффало – Филадельфия
 4 : 3
17.04 02:00
Монреаль – Вашингтон
 4 : 8
17.04 02:00
Оттава – Торонто
 4 : 5 ОТ
17.04 02:00
Тампа-Бэй – Виннипег
 7 : 4
17.04 03:00
Даллас – Сан-Хосе
 2 : 1
17.04 04:00
Колорадо – Каролина
 7 : 4
17.04 05:00
Калгари – Аризона
 9 : 1
17.04 05:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 4 : 3 Б
17.04 05:30
Лос-Анджелес – Коламбус
 2 : 1
17.04 20:00
Детройт – Флорида
 - : -
17.04 23:59
Филадельфия – Баффало
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 74 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 60 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости