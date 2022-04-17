Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Годро догнал Драйзайтля, Панарин опустился на 11-е место
Нападающий «Калгари» Джонни Годро набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (9:1).
После этой игры на счету Годро 105 (36+69) очков, он догнал по этому показателю Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (54+51) и проигрывает ему по числу заброшенных шайб. Драйзайтль идет на третьем месте в списке лучших бомбардиров, Годро — на четвертой строчке.
Форвард «Колорадо» Микко Рантанен набрал 3 (1+2) очка в игре с «Каролиной». Он поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров с 91 (36+55) очком и обогнал Артемия Панарина из «Рейнджерс». Россиянин с 90 (22+68) очками опустился на 11-ю строчку.
Лидером в списке лучших бомбардиров сезона-2021/22 остается Коннор Макдэвид, у которого 110 (42+68) очков. На второй строчке — Джонатан Юбердо из «Флориды», набравший 108 (30+78) очков.
Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 110 (42+68) очков в 75 матчах
2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 108 (30+78) в 74 матчах
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 105 (54+51) в 75 матчах
4. Джонни Годро («Калгари») — 105 (36+69) в 75 матчах
5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 102 (58+44) в 70 матчах
6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 96 (39+57) в 75 матчах
7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 93 (43+50) в 73 матчах
8. Митчелл Марнер («Торонто») — 93 (33+60) в 66 матчах
9. Микко Рантанен («Колорадо») — 91 (36+55) в 72 матчах
10. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 91 (29+62) в 73 матчах
11. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 90 (22+68) в 71 матче
...
15. Александр Овечкин («Вашингтон») — 86 (47+39) в 73 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|76
|48
|28
|104
|2
|Рейнджерс
|76
|49
|27
|104
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|75
|42
|33
|94
|5
|Айлендерс
|74
|35
|39
|79
|6
|Коламбус
|75
|35
|40
|76
|7
|Нью-Джерси
|75
|26
|49
|59
|8
|Филадельфия
|75
|23
|52
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|74
|53
|21
|112
|2
|Торонто
|75
|49
|26
|104
|3
|Тампа-Бэй
|75
|46
|29
|100
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Детройт
|75
|29
|46
|68
|6
|Баффало
|77
|28
|49
|67
|7
|Оттава
|75
|28
|47
|63
|8
|Монреаль
|76
|20
|56
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|75
|55
|20
|116
|2
|Сент-Луис
|75
|45
|30
|100
|3
|Миннесота
|74
|46
|28
|99
|4
|Нэшвилл
|75
|43
|32
|91
|5
|Даллас
|75
|43
|32
|91
|6
|Виннипег
|76
|35
|41
|81
|7
|Чикаго
|75
|25
|50
|61
|8
|Аризона
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|75
|46
|29
|101
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|77
|40
|37
|90
|4
|Вегас
|76
|41
|35
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|74
|29
|45
|69
|8
|Сиэтл
|74
|24
|50
|54
|17.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|4 : 3
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|4 : 8
|17.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|4 : 5 ОТ
|17.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|7 : 4
|17.04
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|2 : 1
|17.04
|04:00
|
Колорадо – Каролина
|7 : 4
|17.04
|05:00
|
Калгари – Аризона
|9 : 1
|17.04
|05:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|4 : 3 Б
|17.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|2 : 1
|17.04
|20:00
|
Детройт – Флорида
|- : -
|17.04
|23:59
|
Филадельфия – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|74
|108
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|60
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19