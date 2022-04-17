Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Годро догнал Драйзайтля, Панарин опустился на 11-е место

Нападающий «Калгари» Джонни Годро набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (9:1).

После этой игры на счету Годро 105 (36+69) очков, он догнал по этому показателю Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (54+51) и проигрывает ему по числу заброшенных шайб. Драйзайтль идет на третьем месте в списке лучших бомбардиров, Годро — на четвертой строчке.

Форвард «Колорадо» Микко Рантанен набрал 3 (1+2) очка в игре с «Каролиной». Он поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров с 91 (36+55) очком и обогнал Артемия Панарина из «Рейнджерс». Россиянин с 90 (22+68) очками опустился на 11-ю строчку.

Лидером в списке лучших бомбардиров сезона-2021/22 остается Коннор Макдэвид, у которого 110 (42+68) очков. На второй строчке — Джонатан Юбердо из «Флориды», набравший 108 (30+78) очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 110 (42+68) очков в 75 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 108 (30+78) в 74 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 105 (54+51) в 75 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 105 (36+69) в 75 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 102 (58+44) в 70 матчах

6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 96 (39+57) в 75 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 93 (43+50) в 73 матчах

8. Митчелл Марнер («Торонто») — 93 (33+60) в 66 матчах

9. Микко Рантанен («Колорадо») — 91 (36+55) в 72 матчах

10. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 91 (29+62) в 73 матчах

11. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 90 (22+68) в 71 матче

...

15. Александр Овечкин («Вашингтон») — 86 (47+39) в 73 матчах