Кучеров стал 4-м действующим игроком с 50 очками в 30 матчах НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился 3 (1+2) очками в выездном матче с «Эдмонтоном» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин набрал 50 (20+30) очков в 30 матчах этого сезона. Форвард стал 4-м среди действующих игроков, который набрал 50 очков в 30 матчах и меньше.

Кучеров присоединился к нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, который показывал такой результат 4 раза, форварду «Ойлерз» Леону Драйзайтлю (3 раза) и нападающему «Питтсбурга» Сидни Кросби (2 раза).