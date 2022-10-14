«Сиэтл» обыграл «Лос-Анжделес» в матче НХЛ
«Сиэтл» на выезде обыграл «Лос-Анжделес» в матче регулярного сезона НХЛ — 4:1.
В составе «Кракен» забивали Джейден Шварц, Брэндон Танев, Александер Веннберг и Адам Ларссон.
У «Кингз» шайба на счету Алекса Иафалло.
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«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Шварц — 1 (бол., Эберле, Бураковски), 5:21 — 0:1. Иафалло — 1 (бол.), 7:43 — 1:1. Танев — 1 (Борген), 26:08 — 1:2. Веннберг — 1 (Бенайерс, Бьоркстранд), 33:08 — 1:3. Ларссон — 1 (мен., п.в.), 58:59 — 1:4.
Вратари: Куик (56:58 — 58:59) — Джонс.
Штраф: 17 — 13.
Броски: 28 (8+9+11) — 22 (7+6+9).
Наши: — - -.
14 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.
|Столичный дивизион
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|Рейнджерс
|2
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|0
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|Питтсбург
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|1
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|0
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|1
|1
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|П
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|1
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|1
|1
|0
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|3
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|2
|1
|1
|2
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|1
|0
|1
|0
|7
|Аризона
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Сиэтл
|2
|1
|1
|3
|3
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|4
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|5
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|6
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|14.10
|02:00
|
Баффало – Оттава
|4 : 1
|14.10
|02:00
|
Питтсбург – Аризона
|6 : 2
|14.10
|02:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|5 : 2
|14.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|1 : 3
|14.10
|02:30
|
Торонто – Вашингтон
|3 : 2
|14.10
|03:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|3 : 7
|14.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|1 : 4
|14.10
|04:30
|
Калгари – Колорадо
|5 : 3
|14.10
|05:00
|
Вегас – Чикаго
|1 : 0
|14.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|1 : 4
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|2
|5
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|2
|5
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|3
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
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Мартин Джонс
Сиэтл
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