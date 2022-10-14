Брылин объяснил неудачный старт «Вашингтона» в этом сезоне НХЛ

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин поделился мнением о проблемах «Вашингтона» на старте сезона НХЛ.

«По одной-двум играм сложно делать какие-то долгоиграющие выводы. Как я уже сказал, уровень команд очень ровный, все зависит от настроя, игры вратарей и других деталей, и хорошие исполнители есть в каждой команде. У «Бостона» удачно сыграло чешское звено Пастрняк — Крейчи — Заха.

Понятно, что у «Вашингтона» очень много в команде ветеранов, а в игре сейчас все быстрее происходит, и может быть не хватает скорости. С другой стороны, Крейчи приехал после года в Чехии и выглядел очень прилично», — цитирует Брылина ТАСС.

«Вашингтон» начал сезон с двух поражений подряд: «Бостону» (2:5) и «Торонто» (2:3).

Нападающий «столичных» Александр Овечкин не набрали в этих матчах ни одного очка.