НХЛ проведет слушания по наказанию Мэттьюса после матча с «Баффало»

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс получил дисциплинарный штраф по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:5).

На 55-й минуте 24-летний американец получил толчок от защитника «Сэйбрз» Расмуса Далина, после чего оба игрока устроили потасовку и нанесли друг другу несколько ударов.

Департамент безопасности игроков НХЛ проведет слушания по этому делу в понедельник, 14 марта. Департамент оставляет за собой право вносить поправки в дисциплинарное наказание игроков.