НХЛ, расписание и результаты матчей 13 и 14 марта: «Питтсбург» — «Каролина», «Миннесота» — «Нэшвилл» и другие встречи

Вечером 13 и в ночь на 14 марта пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. 20:00 мск. «Питтсбург» — «Каролина» 23:00. «Баффало» — «Торонто» 02:00. «Коламбус» — «Вегас» 02:00. «Миннесота» — «Нэшвилл» 02:00. «Сент-Луис» — «Виннипег» 02:00. «Филадельфия» — «Монреаль» 02:30. «Айлендерс» — «Анахайм» 03:00. «Колорадо» — «Калгари» 05:00. «Ванкувер» — «Тампа-Бэй» 05:00. «Лос-Анджелес» — «Флорида» НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций /

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