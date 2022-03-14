Дубль Маккиннона принес «Колорадо» победу над «Калгари»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 3:0.

Дубль оформил Натан Маккиннон, еще одна шайба на счету Микко Рантанена. Валерий Ничушкин завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Колорадо» с 89 очками занимает первое место в Западной конференции, «Калгари» с 79 очками — на второй строчке.