НХЛ показала формы команд на Матч звезд

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала в Twitter фотографии форм команд на Матч звезд.

Щит НХЛ вернулся на переднюю часть свитера впервые с 2018 года. Логотип клуба каждого игрока будет на левом плече, а на правом плече — логотип «Матча звезд НХЛ».

Звездный уик-энд НХЛ в этом году пройдет с 4 по 6 февраля в Лас-Вегасе. Он будет проходить в том же формате, что и предыдущие пять «Матчей всех звезд». Четыре команды, по одной из каждого дивизиона — Атлантического, Столичного, Центрального и Тихоокеанского — будут соревноваться в турнире на выбывание 3 на 3.