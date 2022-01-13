Овечкин снова пропустил тренировку «Вашингтона». Возможно, у него травма
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил очередную тренировку команды, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Тарик Эль-Башир. Не исключено, что у него травма верхней части тела. Капитан подготовился к занятию, но после разговора с тренером отправился в раздевалку.
«Я уверен, что он хотел бы быть здесь сегодня, но, вероятно, лучше перестраховаться и убедиться, что он будет готов на выходные, — сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. — Я не знаю, случилось ли это во время матча в понедельник или нет. Это может быть усталость или переутомление».
Овечкин по ходу сезона периодически пропускает тренировки, но каждый раз в клубе это объясняли необходимостью уделить время восстановлению. При этом 36-летний форвард выходил на лед в каждом матче регулярного чемпионата, провел 37 игр и набрал 52 (24+28) очка.
Следующий матч в регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» проведет в субботу, 15 января, против «Айлендерс». Начало в 22.00 по московскому времени.
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|О
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|Колорадо
|33
|22
|11
|47
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|21
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|47
|4
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|33
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|12
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|Даллас
|33
|18
|15
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|6
|Виннипег
|33
|16
|17
|37
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|23
|31
|8
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|34
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|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
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|23
|16
|48
|2
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|45
|3
|Лос-Анджелес
|36
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|18
|41
|4
|Сан-Хосе
|37
|20
|17
|41
|5
|Калгари
|33
|17
|16
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|35
|16
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|8
|Сиэтл
|35
|10
|25
|24
|13.01
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|- : -
|13.01
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|5 : 1
|13.01
|04:30
|
Даллас – Сиэтл
|5 : 2
|13.01
|05:30
|
Эдмонтон – Миннесота
|- : -
|13.01
|06:00
|
Аризона – Торонто
|2 : 1
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
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Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
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Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|24
|И
|КН
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Питтсбург
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|1.91
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Фредерик Андерсен
Каролина
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