Овечкин снова пропустил тренировку «Вашингтона». Возможно, у него травма

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил очередную тренировку команды, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Тарик Эль-Башир. Не исключено, что у него травма верхней части тела. Капитан подготовился к занятию, но после разговора с тренером отправился в раздевалку.

«Я уверен, что он хотел бы быть здесь сегодня, но, вероятно, лучше перестраховаться и убедиться, что он будет готов на выходные, — сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. — Я не знаю, случилось ли это во время матча в понедельник или нет. Это может быть усталость или переутомление».

Овечкин по ходу сезона периодически пропускает тренировки, но каждый раз в клубе это объясняли необходимостью уделить время восстановлению. При этом 36-летний форвард выходил на лед в каждом матче регулярного чемпионата, провел 37 игр и набрал 52 (24+28) очка.

Следующий матч в регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» проведет в субботу, 15 января, против «Айлендерс». Начало в 22.00 по московскому времени.