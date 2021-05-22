«Колорадо» разгромил «Сент-Луис» и одержал третью победу в серии плей-офф

«Колорадо» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:1.

На шайбы Райана Грэйвса, Алекса Ньюхука с передачи Валерия Ничушкина, Тасона Джоста, Брэндона Саада и Джейти Комфера хозяева ответили точным броском Тайлера Бозака. Форварды «блюзменов» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко закончили матч с показателями полезности «-2» и «-3» соответственно.

Счет в серии стал 3-0. Следующий матч пройдет 24 мая и начнется в 0:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала дивизиона

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Голы: Грэйвс — 1, 21:57 — 0:1. Ньюхук — 1 (Грэйвс, Ничушкин), 32:37 — 0:2. Джост — 1 (Рантанен, Ландескуг), 36:08 — 0:3. Бозак — 1 (мен., О`Райлли, Парэйко), 36:17 — 1:3. Саад — 2 (Бураковски, Седерберг), 53:42 — 1:4. Комфер — 1 (мен., п.в., Грэйвс, Белльмар), 59:06 — 1:5.

Вратари: Биннингтон (56:10 — 59:06) — Грубауэр.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (9+17+6) — 26 (5+12+9).

Наши: Барбашев (14.41/4/-2), Тарасенко (15.12/2/-3) — Ничушкин (13.46/1/+2).

22 мая. Сент-Луис. Enterprise Center.

Счет в серии: 0-3.