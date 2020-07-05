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НХЛ отменит драфт отказов для игроков из европейских лиг, перешедших по ходу сезона

5 июля 2020, 17:06
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В проекте нового коллективного соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков предусмотрено изменение правила о прохождении драфта отказов для игроков, выступавших в Европе и подписавших контракт с клубом НХЛ по ходу сезона, сообщает TSN.

Теперь игроки могут избежать этой процедуры в том случае, если контракт с клубом НХЛ был подписан по ходу сезона, но не позднее 15 декабря.

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