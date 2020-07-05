НХЛ отменит драфт отказов для игроков из европейских лиг, перешедших по ходу сезона
5 июля 2020, 17:06
В проекте нового коллективного соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков предусмотрено изменение правила о прохождении драфта отказов для игроков, выступавших в Европе и подписавших контракт с клубом НХЛ по ходу сезона, сообщает TSN.
Теперь игроки могут избежать этой процедуры в том случае, если контракт с клубом НХЛ был подписан по ходу сезона, но не позднее 15 декабря.
Капризов и «Миннесота», звезды и Олимпиады, деньги и потолок зарплат. Когда уже в НХЛ все решат и объявят о рестарте сезона?
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