Барбашев включен в ковид-протокол НХЛ
09:11
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев попал под действие ковид-протокола Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Россиянин сдал положительный тест на коронавирус 23 декабря.
Также под действие ковид-протокола НХЛ попали защитник «Блюз» Роберт Бортуццо, а также нападающие Дакота Джошуа и Джеймс Нил, сдавшие положительные тесты на коронавирус 26 декабря.
Таким образом, на карантине у «Сент-Луиса» находятся пять игроков. Нападающий Оскар Сундквист сдал положительный тест 18 декабря.
В нынешнем сезоне НХЛ Барбашев принял участие в 31 матче и набрал 25 (11+14) очков.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/blues/news/4-blues-placed-in-covid-19-protocols/c-329230524
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