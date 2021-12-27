Барбашев включен в ковид-протокол НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев попал под действие ковид-протокола Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин сдал положительный тест на коронавирус 23 декабря.

Также под действие ковид-протокола НХЛ попали защитник «Блюз» Роберт Бортуццо, а также нападающие Дакота Джошуа и Джеймс Нил, сдавшие положительные тесты на коронавирус 26 декабря.

Таким образом, на карантине у «Сент-Луиса» находятся пять игроков. Нападающий Оскар Сундквист сдал положительный тест 18 декабря.

В нынешнем сезоне НХЛ Барбашев принял участие в 31 матче и набрал 25 (11+14) очков.