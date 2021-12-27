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Барбашев включен в ковид-протокол НХЛ

09:11
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев попал под действие ковид-протокола Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин сдал положительный тест на коронавирус 23 декабря.

Также под действие ковид-протокола НХЛ попали защитник «Блюз» Роберт Бортуццо, а также нападающие Дакота Джошуа и Джеймс Нил, сдавшие положительные тесты на коронавирус 26 декабря.

Таким образом, на карантине у «Сент-Луиса» находятся пять игроков. Нападающий Оскар Сундквист сдал положительный тест 18 декабря.

В нынешнем сезоне НХЛ Барбашев принял участие в 31 матче и набрал 25 (11+14) очков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/blues/news/4-blues-placed-in-covid-19-protocols/c-329230524

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Карен Саркисян все материалы автора
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