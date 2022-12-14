НХЛ опубликовала фотографии всех вратарей, которым забивал Овечкин

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Чикаго» (7:3) и забил 800-й гол в НХЛ.

По этому случаю пресс-служба североамериканской лиги опубликовала фотоколлаж со всеми вратарями, которым забивал 37-летний россиянин. Овечкин забивал в НХЛ 165 разным вратарям.

Somebody had to allow goal No. 800, and it was a familiar face! Do you see your favorite netminder?



Petr Mrazek is one of 165 goaltenders @ovi8 has scored against, which marks the third-highest total by a player in NHL history. #NHLStats: https://t.co/eJqzRiC2nM #Gr800 pic.twitter.com/9AihziSws1 — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 14, 2022

Овечкин забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.