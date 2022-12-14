«Вашингтон» изменил логотип в социальных сетях в честь Овечкина

«Вашингтон» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

В этом матче нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Хет-трик стал для Овечкина 800-м голом в НХЛ — он приблизился к Горди Хоу, который идет вторым, на 1 шайбу.

По этому случаю «Вашингтон» изменил логотип в социальных сетях в честь российского нападающего.

Обновленная эмблема «Вашингтона» в соцсетях. ХК «Вашингтон»

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.