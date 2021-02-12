НХЛ обновила правила безопасности в связи с коронавирусом

Пресс-служба НХЛ 11 февраля объявила на официальном сайте об изменении правил по борьбе с распространением коронавируса.

С 12 февраля все игроки, представители персонала и судьи будут сдавать экспресс-тесты на коронавирус. В заявлении отмечается, что экспресс-тесты имеют более низкую точность результатов по сравнению с ПЦР-тестами, но способны снизить риски распространения инфекции и предотвратить участие в матче человека, заразившегося вирусом. Правила касаются всех клубов лиги из США. В данный момент НХЛ ведет переговоры о введении подобных ограничений для канадских клубов.

Новые правила будут действовать как минимум до 28 февраля. Помимо введения экспресс-тестов, лига настоятельно рекомендовала хоккеистам и персоналу клубов не покидать дом без экстренной причины в дни, когда не проводятся матчи, а также напомнила о необходимости ношения масок формата KN95. Кроме того, лига приняла решение убрать ограждение с задней стороны скамейки штрафников с целью повысить распространение воздуха в зоне расположения хоккеистов. Клубы могут использовать сетку в качестве защиты от вылета шайбы на трибуны.