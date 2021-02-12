«Каролина» обыграла «Даллас», Худобин сделал 27 сэйвов

«Даллас» проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). «Старз» потерпели четвертое поражение кряду.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 27 из 31 броска по своим воротам. Нападающий Денис Гурьянов сыграл 18 минут 33 секунды, отметился двумя голевыми передачами и двумя бросками по воротам.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провел на льду 15 минут 53 секунды, сделал 4 броска по воротам и отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Каролина» — 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)

Голы: Ахо — 3 (бол., Стаал, Трочек), 16:01 — 0:1. Пайсик — 1 (Робертсон, Гурьянов), 25:16 — 1:1. Стаал — 3 (Свечников, Пеши), 25:46 — 1:2. Хинтс — 4 (Гурьянов, Робертсон), 28:25 — 2:2. Павелски — 8 (бол., Клингберг, Хейсканен), 31:28 — 3:2. Макгинн — 5 (Пеши), 39:33 — 3:3. Нидеррайтер — 6 (Хэмилтон, Трочек), 43:58 — 3:4. Фегеле — 3 (п.в., Ахо), 59:06 — 3:5.

Вратари: Худобин (58:26 — 59:06, 59:22) — Раймер.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (9+18+10) — 32 (13+10+9).

Наши: Гурьянов (18.33/2/-1) — Свечников (15.53/4/+1).

12 февраля. Даллас. American Airlines Center.