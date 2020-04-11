НХЛ не устанавливает крайних сроков для принятия решения об отмене сезона

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отметил, что лига рассчитывает доиграть сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса. Однако крайние сроки по принятию решения не устанавливаются.

— Мы по-прежнему считаем и придерживаемся мнения, что хотим играть, если появится такая возможность, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Дэйли. — Мы хотим продолжить сезон-2019/20. Мне кажется, что хоккеисты полностью нас поддерживают в этом плане, и это очень хорошо. Общаясь с представителями профсоюза, я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то из игроков захотел завершить сезон, если только власти не скажут нам поступить таким образом. Мы продолжаем работать.

Если завтра мы получим информацию, что дальнейшее движение в плане возобновления сезона неразумно, тогда ситуация может измениться. Но мы твердо намерены воспользоваться временем, которое есть в нашем распоряжении, чтобы доиграть нынешний сезон и провести в полном объеме следующий. Я исхожу из этого. Насколько я понимаю, у нас еще мало информации, чтобы принять какое-либо окончательное решение в ближайшем будущем. Мы твердо намерены доиграть этот сезон и будем ждать сколько потребуется, чтобы принять такое решение.