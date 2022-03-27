НХЛ не будет применять санкции к «Оттаве» из-за ситуации с Дадоновым

Национальная хоккейная лига не будет применять никаких санкций к «Оттаве» из-за ситуации с аннулированным обменом нападающего Евгения Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм», сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

Напомним, проблемы с регистрацией обмена произошли из-за пункта в контракте россиянина об ограничениях, связанных с трейдом. По его условиям Дадонов должен был предоставить команде перечень из 10 клубов, в которые его нельзя обменять.

Кроме того, появилась информация о том, что Дадонов предоставил свой список «Оттаве» 30 июня прошлого (до дедлайна 1 июля), а «Вегас» так и не получил его из «Оттавы».

В июле «Сенаторз» обменяли россиянина в «Вегас», однако при совершении сделки фронт-офис «Оттавы» о списке не упомянул, поэтому «Рыцари» не были осведомлены об этом, когда обменивал Дадонова в «Дакс».