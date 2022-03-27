НХЛ, расписание и результаты матчей 27 и 28 марта: «Айлендерс» — «Тампа-Бэй», «Миннесота» — «Колорадо» и другие
«Айлендерс» сыграет против «Тампы», «Миннесота» примет «Колорадо» в чемпионате НХЛ
Регулярный чемпионат НХЛ.
27 марта, воскресенье
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» (21.00 мск)
28 марта, понедельник
«Питтсбург» — «Детройт» (0.00)
«Рейнджерс» — «Баффало» (0.00)
«Миннесота» — «Колорадо» (1.00)
«Нэшвилл» — «Филадельфия» (1.00)
«Виннипег» — «Аризона» (2.00)
«Нью-Джерси» — «Монреаль» (2.00)
«Торонто» — «Флорида» (2.00)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
|27.03
|02:00
|
Даллас – Ванкувер
|1 : 4
|27.03
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 3
|27.03
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|4 : 2
|27.03
|02:00
|
Оттава – Флорида
|3 : 4 Б
|27.03
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|27.03
|03:00
|
Сент-Луис – Каролина
|2 : 7
|27.03
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|9 : 5
|27.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|4 : 2
|27.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|4 : 1
|27.03
|21:00
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|27.03
|23:59
|
Питтсбург – Детройт
|- : -
|27.03
|23:59
|
Рейнджерс – Баффало
|- : -
Новости