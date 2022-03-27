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Сегодня, 16:00

НХЛ, расписание и результаты матчей 27 и 28 марта: «Айлендерс» — «Тампа-Бэй», «Миннесота» — «Колорадо» и другие

«Айлендерс» сыграет против «Тампы», «Миннесота» примет «Колорадо» в чемпионате НХЛ
Сергей Ревенко
Корреспондент
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«Айлендерс» сыграет против «Тампы» в чемпионате НХЛ.
Фото Getty Images
Регулярный чемпионат НХЛ.

27 марта, воскресенье

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» (21.00 мск)

28 марта, понедельник

«Питтсбург» — «Детройт» (0.00)

«Рейнджерс» — «Баффало» (0.00)

«Миннесота» — «Колорадо» (1.00)

«Нэшвилл» — «Филадельфия» (1.00)

«Виннипег» — «Аризона» (2.00)

«Нью-Джерси» — «Монреаль» (2.00)

«Торонто» — «Флорида» (2.00)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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29.03
30.03
31.03
1.04
27.03 02:00
Даллас – Ванкувер
 1 : 4
27.03 02:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 4 : 3
27.03 02:00
Монреаль – Торонто
 4 : 2
27.03 02:00
Оттава – Флорида
 3 : 4 Б
27.03 03:00
Миннесота – Коламбус
 3 : 2 ОТ
27.03 03:00
Сент-Луис – Каролина
 2 : 7
27.03 05:00
Калгари – Эдмонтон
 9 : 5
27.03 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 4 : 2
27.03 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 4 : 1
27.03 21:00
Айлендерс – Тампа-Бэй
 - : -
27.03 23:59
Питтсбург – Детройт
 - : -
27.03 23:59
Рейнджерс – Баффало
 - : -
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