«Оттава» заключила контракт новичка с защитником Сандерсоном

Защитник Джейк Сандерсон подписал контракт новичка с «Оттавой». Соглашение рассчитано на три года, сообщает официальный сайт клуба НХЛ.

19-летний Сандерсон считается одним из самых талантливых игроков в составе «Оттавы» и одним из самых перспективных молодых защитников Северной Америки.

Американец был выбран «Сенаторами» на драфте-2006 под общим 19-м номером.

В этом сезоне он провел в NCAA 21 матч и набрал 24 (7+17) очков.