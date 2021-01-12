НХЛ назвала матчи, которые пройдут под открытым небом

НХЛ определилась с играми, которые в старующем сезоне пройдут под открытым небом. 20 и 21 февраля на льду озера Тахо состоятся матчи «Колорадо» — «Вегас» и «Бостон» — «Филадельфия».

Игры под открытым небом регулярно проходят в регулярном сезоне НХЛ с 2003 года. Матчи 2021 года станут 31-м и 32-м в истории. Команды выйдут на игры в ретросвитерах.

«Колорадо» будет проводить матч под открытым небом в третий раз в истории, «Бостон» — в четвертый, «Филадельфия» — в пятый. Для «Голден Найтс» матч 20 февраля станет первым подобным в истории.

«Бостон» и «Филадельфия» уже встречались под открытым небом в 2010 году, когда «Брюинз» победили «Флайерз» в Фенуэй-Парк со счетом 2:1.