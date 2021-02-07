НХЛ может остановить сезон до конца вакцинации всех игроков

Сезон в НХЛ может быть приостановлен до полной вакцинации игроков. Об этом написал журналист New York Post Ларри Брукс 6 февраля.

По его словам, протоколы по сдерживанию коронавируса в лиге не могут полностью уберечь от дальнейшего распространения инфекции. Игроки так или иначе пересекаются между собой в тесных раздевалках, а также на скамейках запасных. Решить подобную проблему практически невозможно.

«Источники указывают на то, что лига ожидает вакцинации игроков в течение следующего месяца или шести недель, — говорится в заметке. — Если волна переносов продолжится, а вспышка болезни продолжится, вероятно, что будет диалог по поводу приостановки сезона до тех пор, пока вакцинация полностью не закончится. Также сезон может быть сокращен до 40 матчей».

Напомним, что в этом сезоне уже несколько матчей было перенесено из-за коронавируса. В списке зараженных находятся больше 40 хоккеистов. Среди них есть и россияне: Евгений Кузнецов и Илья Самсонов из «Вашингтона», а также Никита Гусев и Дмитрий Куликов из «Нью-Джерси».