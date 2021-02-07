Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов высказался о своем 500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Игра против «Питтсбурга» (4:3) стала для хоккеиста юбилейной.

«Очень рад победе и то, что провел 500-й матч. Весь день сегодня радуюсь, думая об игре, с нетерпением ее ждал. Для меня и моей семьи это большое достижение. Соперник сегодня играл с хорошим настроем, у них отличная атака», — цитирует Варламова официальный сайт НХЛ.

32-летний россиянин в НХЛ выступал за «Вашингтон», «Колорадо» и «Айлендерс». В этом сезоне на его счету 7 матчей, в двух из которых он отыграл на ноль при 92,4 процента отраженных бросков.