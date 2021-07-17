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Несколько клубов НХЛ отказались от Логана Майла на драфте после суда в Швеции

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Логан Майлу. Фото Twitter
Логан Майлу. Фото Twitter
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Как стало известно The Athletic, не менее 9 клубов НХЛ исключили перспективного защитника Логана Майлу из списка перед драфтом 2021 года. Причиной такого решения стал уголовный приговор, вынесенный в ноябре, когда хоккеист играл в Швеции за «Лейон».

Играя в северном городе Скеллефтеа, Майлу попал под следствие после того, как распространил среди одноклубников фотографию, на которой он и женщина занимались половым актом. Снимок был сделан без согласия женщины, которая обратилась в полицию. В итоге на хоккеиста был наложен штраф, но он продолжил играть за свой клуб.

«То, что произошло, повлияло на (меня) гораздо больше, чем он думает», — сказала женщина следователям.

Напомним, первый раунд драфта состоится 23 июля, остальные — 24 июля. В первом раунде будет 31 выбор, а не 32. «Аризона» лишена права выбора за нарушение правил при проведении тестирования игроков в сезоне-2019/20. Право общего первого выбора досталось «Баффало».

Майлу, которому сейчас 18 лет, занимает 23-е место в рейтинге североамериканских хоккеистов драфта-2021 по версии NHL Central Scouting.

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Евгений Козинов все материалы автора

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