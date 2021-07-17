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Майлу извинился за скандальный случай, из-за которого клубы на драфте НХЛ отказались от него

04:10
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Перспективный защитник Логан Майлу извинился за скандальный инцидент, произошедший осенью прошлого года. Игрок попал под следствие после того, как распространил среди одноклубников фотографию, на которой он и женщина занимались половым актом.

Логан Майлу.Несколько клубов НХЛ отказались от Логана Майлу на драфте после суда в Швеции

«Лично я совершил огромную ошибку. Глупая детская ошибка... Я был эгоистом. Хочу, чтобы та женщина и ее семья знали, как мне искренне жаль и как я раскаиваюсь. Сожалею о том, что сделал это, но сейчас ничего не могу с этим поделать. Надеюсь, однажды они меня простят», — приводит Daily Faceoff слова Майлу.

На этой неделе появилась информация, что несколько клубов НХЛ исключили защитника из списка перед драфтом 2021 года.

Напомним, первый раунд драфта состоится 23 июля, остальные — 24 июля. В первом раунде будет 31 выбор, а не 32. «Аризона» лишена права выбора за нарушение правил при проведении тестирования игроков в сезоне-2019/20. Право общего первого выбора досталось «Баффало».

Майлу, которому сейчас 18 лет, занимает 23-е место в рейтинге североамериканских хоккеистов драфта-2021 по версии NHL Central Scouting.

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Евгений Козинов все материалы автора

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