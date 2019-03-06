"Нэшвилл" в серии буллитов выиграл у "Миннесоты"

"Нэшвилл" по буллитам обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 Б). Это вторая подряд победа "Предаторз" и второе кряду поражение "Уайлд".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Миннесота" - 5:4 Б (1:1, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Смит - 17, 1:48 - 1:0. Фиала - 11 (Патерин), 15:25 - 1:1. Бойл - 16 (бол., Суббан, Арвидссон), 33:38 - 2:1. Оберг - 12 (Гринуэй, Сперджен), 37:49 - 2:2. Фер - 7 (Фолиньо), 42:25 - 2:3. Йоси - 15 (Эллис, Гримальди), 42:59 - 3:3. Арвидссон - 28, 48:21 - 4:3. Фиала - 12 (Паризе, Стаал), 57:42 - 4:4.

Победный буллит: Джохансен.

Вратари: Ринне - Дубник (57:38 - 57:42).

Штраф: 8 - 2.

Броски: 25 (9+8+8+0) - 33 (12+6+14+1).

6 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.