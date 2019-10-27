«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Нэшвиллу» — 2:3. Самым результативным игроком встречи стал защитник «хищников» Роман Йоси, набравший 3 (1+2) очка. На счету российского форварда «молний» Никиты Кучерова результативная передача, показатель полезности «+1"и бросок в створ за 20.57 на льду.

У Михаила Сергачева бросок и блок-шот за 17.27. Андрей Василевский не играл.

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