«Нэшвилл» выиграл у «Сан-Хосе» в стартовом матче нового сезона НХЛ в Праге
7 октября в Праге (Чехия) «Нэшвилл» одержал победу над «Сан-Хосе» (4:1) в первом матче сезона-2022/23 регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «Предаторз» голы забили Кифер Шервуд, Ээли Толванен, Нино Нидеррайтер и Мэтт Дюшен. За «Шарк» отличился Томаш Гертл.
В матче принял участие один россиянин — форвард «Нэшвилла» Яков Тренин. 25-летний хоккеист провел на льду 17 минут и три секунды.
Регулярку НХЛ-2022/23 открывают матчи в рамках Global Series. 8 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» также сыграют на пражской «О2 Арене». 12 октября по московскому времени сезон официально начнется и для остальных команд.
Хоккей
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: К. Шервуд — 1 (Экхольм, Макдона), 1:01 — 1:0. Хертл — 1 (Майер, Канин), 8:36 — 1:1. Толванен — 1 (Смит, Гласс), 21:24 — 2:1. Нидеррайтер — 1 (Фаббро, К. Шервуд), 35:14 — 3:1. Дюшен — 1 (п.в., Гранлунд, Форсберг), 59:28 — 4:1.
Вратари: Сарос — Раймер (58:10 — 59:28).
Штраф: 13 — 13.
Наши: Тренин (17.03) — -.
7 октября. Прага. o2 Arena.
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|2
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|2
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|2
|2
|0
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|2
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|2
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|4
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|0
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|2
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|2
|1
|1
|2
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|3
|1
|2
|2
|7
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|2
|0
|2
|0
|8
|Аризона
|2
|0
|2
|0
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|И
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|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
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|2
|0
|4
|3
|Сиэтл
|3
|1
|2
|3
|4
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|1
|2
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|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Лос-Анджелес
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|1
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|2
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|Ванкувер
|2
|0
|2
|0
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|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|0
|18.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|- : -
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|- : -
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Питтсбург
|- : -
|18.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|- : -
|18.10
|02:00
|
Торонто – Аризона
|- : -
|18.10
|02:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|- : -
|18.10
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|18.10
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|- : -
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|5
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|4
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00